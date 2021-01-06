За минувшие сутки на Украине коронавирус выявили у 6911 человек, более 200 из них – дети. Об этом 6 января на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Доживет сильнейший. Всем украинцам не хватит вакцин от COVID-19 © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«В Украине по состоянию на 6 января 2021 года зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали — 2978 человек; летальных случаев — 228; выздоровели — 14490 человек», — сообщил Степанов.

Лидерами по числу заражений стали Киев (931), Одесская (668), Запорожская (622), Киевская(596) и Харьковская (557) области.

За сутки тестирование на коронавирус прошли более 50 тысяч украинцев. Всего с начала пандемии COVID-19 на Украине заразились 1090496 человек, 19 357 скончались.