МИД Украины получил от Ирана отчет о причинах катастрофы рейса МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном. Об этом 5 января со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Енина сообщает «Общественное»

«Да, (отчет — ред.) передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают», — сказал Енин.

У Киева есть 60 дней, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего Иран в течение месяца может его доработать. Обнародование документа будет возможно лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.