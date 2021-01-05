«Да, (отчет — ред.) передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают», — сказал Енин.
У Киева есть 60 дней, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего Иран в течение месяца может его доработать. Обнародование документа будет возможно лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Комментировать документ, по словам Енина, пока рано — его еще необходимо проверить на объективность и беспристрастность.
Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.