По его словам, у Бжании нет никаких осложнений, связанных с болезнью. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции и получает необходимое лечение.
Отмечается, что президент продолжает работать удаленно.
«Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет», — сказал собеседник агентства.
О том, что Бжания заразился коронавирусом, стало известно 27 декабря. Болезнь протекает в легкой форме.