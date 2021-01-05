Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо. Об этом сообщил начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа, передает РИА Новости 4 января

По его словам, у Бжании нет никаких осложнений, связанных с болезнью. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции и получает необходимое лечение.

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

«Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет», — сказал собеседник агентства.

О том, что Бжания заразился коронавирусом, стало известно 27 декабря. Болезнь протекает в легкой форме.