Жителя Гомельской области обвинили в несанкционированном пикете из-за снеговика с усами и надписью «Жiве Беларусь», которого он слепил. Об этом в понедельник, 4 января, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Euroradio.fm

Мужчина вылепил снеговика еще 24 декабря. Через пару дней, когда тот уже растаял, к белорусу пришел милиционер, показал фотографию снеговика и составил на мужчину протокол.

«Лучше быть диктатором, чем голубым». Астрологический портрет Лукашенко Леонида Судаленко, фото было сделано третьими лицами — либо самим участковым, либо соседями. Мужчина подозревает, что «сдали» его именно соседи.

Отмечается, что белорус никогда не привлекался к ответственности, а теперь ему грозит до 15 суток ареста или штраф.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов, с чем не согласны выходящие на улицы. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.