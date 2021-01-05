Мужчина вылепил снеговика еще 24 декабря. Через пару дней, когда тот уже растаял, к белорусу пришел милиционер, показал фотографию снеговика и составил на мужчину протокол.
По словам правозащитника Леонида Судаленко, фото было сделано третьими лицами — либо самим участковым, либо соседями. Мужчина подозревает, что «сдали» его именно соседи.
Отмечается, что белорус никогда не привлекался к ответственности, а теперь ему грозит до 15 суток ареста или штраф.
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов, с чем не согласны выходящие на улицы. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.