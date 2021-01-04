В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу главе Минздрава Максиму Степанову получить вакцину от коронавируса в январе, в крайнем случае в феврале. По словам министра, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее МОЗ заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech.
«Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года… Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями», — говорится в сообщении.
По данным ОПУ, Степанов сообщил, что в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией, вызванной COVID-19. При этом он отметил, что существует вероятность роста числа больных коронавирусом после новогодних праздников.
Также на совещании глава Нацполиции Украины Игорь Клименко доложил президенту, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тысячи протоколов.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 078 251 человека, выздоровели 733 558 заболевших, летальных случаев — 18 927.