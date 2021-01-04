Президент Украины Владимир Зеленский поручил проанализировать динамику заболеваемости коронавирусом после праздников и поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных от COVID-19 людей. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Офиса главы государства по итогам селекторного совещания

Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Максиму Степанову получить вакцину от коронавируса в январе, в крайнем случае в феврале. По словам министра, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее МОЗ заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech.

«Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года… Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями», — говорится в сообщении.

По данным ОПУ, Степанов сообщил, что в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией, вызванной COVID-19. При этом он отметил, что существует вероятность роста числа больных коронавирусом после новогодних праздников.

Также на совещании глава Нацполиции Украины Игорь Клименко доложил президенту, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тысячи протоколов.

За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 078 251 человека, выздоровели 733 558 заболевших, летальных случаев — 18 927.