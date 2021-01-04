Рок-группа «Нервы» выпустила кавер-версию на песню «Все будет хорошо» из репертуара украинского артиста Верки Сердючки. Клип был на днях загружен на YouTube-канал группы

Гостиничный номер и бутылка водки: Сердючка шокировала историей про Зеленского © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Женя Мильковский.

Клип на кавер срежиссировал сам Мильковский. По сюжету, музыканты едут по шоссе на старом микроавтобусе, который ломается по дороге. По пути группа делает остановки на АЗС и шиномонтаже. В финале автобус загорается и становится ярким фоном для кульминации песни.

Стоит отметить, что хит Сердючки намного старше самой группы «Нервы»: если бэнд появился в 2010 году, то песня зазвучала еще в 2003 году. Что думает о кавер-версии «Все будет хорошо» сам Андрей Данилко, пока не известно.