«Кавер на песню Сердючки "Все будет хорошо" мы готовили для одной новогодней передачи на федеральном канале, но оказалось, что для нее мы слишком альтернативны. Что сказать: формат есть формат, но мы не обломались. Нам так понравилась песня, которая получилась, что мы решили ее записать и снять на нее клип», — рассказал фронтмен «Нервов» Женя Мильковский.
Клип на кавер срежиссировал сам Мильковский. По сюжету, музыканты едут по шоссе на старом микроавтобусе, который ломается по дороге. По пути группа делает остановки на АЗС и шиномонтаже. В финале автобус загорается и становится ярким фоном для кульминации песни.
Стоит отметить, что хит Сердючки намного старше самой группы «Нервы»: если бэнд появился в 2010 году, то песня зазвучала еще в 2003 году. Что думает о кавер-версии «Все будет хорошо» сам Андрей Данилко, пока не известно.