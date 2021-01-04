Иран выплатит компенсации в размере $150 тысяч (11 миллионов рублей) семьям жертв катастрофы украинского Boeing под Тегераном. Об этом сообщил посол Ирана на Украине Манучехр Моради, передают Vesti.ua 4 января

Только обещания: Украина не получила от Ирана отчет о крушении самолета МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что Иран сделал все возможное, чтобы в кратчайшие сроки провести расследование причин катастрофы. Посол напомнил, что причастные к крушению были задержаны.

Он подчеркнул, что родные погибших получат компенсации «в скорейшем времени».

Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.