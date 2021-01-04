Во время своего вступительного слова на круглом столе «Терроризм и международная безопасность» Моради выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что Иран сделал все возможное, чтобы в кратчайшие сроки провести расследование причин катастрофы. Посол напомнил, что причастные к крушению были задержаны.
Он подчеркнул, что родные погибших получат компенсации «в скорейшем времени».
Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.