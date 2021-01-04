Мурал с изображением Скрябина появился в Харькове в 2018 году и настолько полюбился местными жителями, что во время его недавно начавшейся реставрации в городе поднялась волна возмущения. Из-за строительных лесов у мурала харьковчане решили, что граффити решили закрасить.
Отмечается, что организаторам пришлось выпустить пресс-релиз, в котором они объяснили, что мурал с Кузьмой не убирают, а реставрируют.
Андрей Кузьменко — украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы «Скрябін». Известен также под псевдонимом Кузьма. Заслуженный артист «Автономной Республики Крым», Герой Украины.