В харьковских СМИ поднялась волна возмущения из-за неверно истолкованных строительных лесов, выставленных у муралов с изображениями Тараса Шевченко и Кузьмы Скрябина. Об этом сообщили Vesti.ua 4 января

В Киеве появился самый высокий мурал в Европе © Facebook Отмечается, что организаторам пришлось выпустить пресс-релиз, в котором они объяснили, что мурал с Кузьмой не убирают, а реставрируют. Андрей Кузьменко — украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы «Скрябін». Известен также под псевдонимом Кузьма. Заслуженный артист «Автономной Республики Крым», Герой Украины.