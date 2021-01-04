Конституционный суд (КС) Украины может рассмотреть указ президента Владимира Зеленского о временном отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи 5 января. Об этом депутат Верховной Рады от «Слуги народа», представитель парламента в КС Ольга Совгиря сообщила на своей странице в Facebook 4 января

КСУ собирает заседание из-за отстранения Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Федор Вениславский заявил, что это не увольнение и не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий.

«По имеющейся информации на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года Тупицкого Александра сроком на два месяца», — написала Совгиря.

По ее словам, Конституционный суд не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе и на собрании судей или специальных пленарных заседаниях. Депутат подчеркнула, что вопрос о конституционности этого указа Зеленского может быть рассмотрен КСУ исключительно в случае подачи в суд соответствующего конституционного представления.

Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в Офис генпрокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дела давлением на него.