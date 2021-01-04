«На автомобильной дороге Киев — Харьков вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15 (11:15 мск — ред.). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники акции двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят правоохранители.
С 1 января цены на газ для бытовых потребителей Украины выросли на $38 до $348 (25,6 тысячи рублей) за 1 тысячу куб. м плюс доставка. Таким образом, средняя цена за голубое топливо в январе для украинцев составит около $380 (27,9 тысячи рублей).