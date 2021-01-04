Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа. Об этом 4 января сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции в Facebook

Украина.ру на Youtube Гордость за страну: в России началась массовая вакцинация пенсионеров