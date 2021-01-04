Инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена проведут в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом 3 января сообщил совместный комитет Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям

Трамп пропустит инаугурацию Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Уточняется, что на этот раз обойдутся без традиционного парада по случаю вступления в должность нового главы государства. Обычно же за процессией у Белого дома наблюдает несколько десятков тысяч человек.

Также будет значительно сокращено количество гостей на самой церемонии. Присутствовать на Капитолийском холме смогут члены Конгресса, каждый из которых может пригласить по одному гостю.

Инаугурацию, которая состоится 20 января, будут транслировать телеканалы.

Ранее сообщалось, что действующий президент Дональд Трамп не станет приветствовать Байдена в Белом доме, а вместо этого отправится во Флориду на свой митинг. Во время мероприятия американский лидер может объявить, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.