С момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений в бюджет Украины превысила 2 миллиона гривен (5,2 миллиона рублей). Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook 4 января

Малюська показал обновленный интерьер камер для коррупционеров в киевском СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

Министр также прикрепил к публикации снимки отремонтированной платной камеры в Киевском СИЗО на 22 человека. По его словам, на ремонт было потрачено 67 450 гривен (173,9 тысячи рублей), взятых из заработанных 2 миллионов.

В мае 2020 года в украинских изоляторах появилась услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. Первые платные камеры появились Киевском СИЗО: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные.

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен (5,2 тысячи рублей) в сутки, 8 тысяч гривен (20,6 тысячи рублей) за неделю и 12 тысяч гривен (30,9 тысячи рублей) в месяц.

Как заявлял Малюська, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов. По его данным, на полученные за пять месяцев деньги от платных камер в СИЗО Минюст отремонтировал восемь обычных камер в СИЗО Киева, Сум и Николаева.