«Национальная служба здравоохранения (NHS) начнет введение новой вакцины против коронавируса Oxford AstraZeneca завтра (понедельник)… NHS будет первой службой здравоохранения в мире, которая поставит спасительный укол, одобренный на прошлой неделе, на следующем этапе программы вакцинации», — говорится в сообщении.
Первыми вакцину AstraZeneca получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе в центральной часть страны и один в Оксфорде.
По результатам клинических испытаний, эффективность препарата в борьбе с COVID-19 составляет до 90%. В отличие от вакцины Pfizer, препарат AstraZeneca не нужно хранить при сверхнизких температурах.
В последние недели число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании резко выросло: в воскресенье, 3 января, COVID-19 подтвердился у 55 тысяч человек. Это также связано с новым штаммом вируса.