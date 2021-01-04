С 4 января в Великобритании стартует массовая вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании

РФ готова передать Украине технологии производства вакцины от коронавируса © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк сообщении.

Первыми вакцину AstraZeneca получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе в центральной часть страны и один в Оксфорде.

По результатам клинических испытаний, эффективность препарата в борьбе с COVID-19 составляет до 90%. В отличие от вакцины Pfizer, препарат AstraZeneca не нужно хранить при сверхнизких температурах.

В последние недели число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании резко выросло: в воскресенье, 3 января, COVID-19 подтвердился у 55 тысяч человек. Это также связано с новым штаммом вируса.