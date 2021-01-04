Председатель Национальной медицинской палаты Украины и Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко обвинил во лжи главного санитарного врача Украины Олега Ляшко, заявившего о невозможности регистрации в стране российской вакцины. Он написал об этом на своей странице в Facebook 3 января

«Маразматический трёп»: Медведчук прокомментировал заявления Минздрава Украины о вакцине «Спутник V» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи со всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу 10-12 лет», — заявил Кравченко.

Он напомнил, что сегодня в мире зарегистрировано восемь вакцин, и все по экстренной процедуре регистрации. При этом ни одна из них не завершила III фазу клинических испытаний в полном объеме.

Согласно данным clinicaltrials.gov:

• Pfizer-BioNTech-Fosun — завершение III фазы запланировано на январь 2023 года;

• Moderna-NIAID — завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года;

• AstraZeneca-Oxford — проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года;

• Sinovac Biotech — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года;

• Sinopharm-WIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года;

• Sinopharm-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года;

• CanSino-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, январь 2022 года;

• Sputnik V — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

Ранее харьковское предприятие «Биолик» подало документы в Минздрав с заявлением о государственной регистрации «Спутника V» на Украине. Россия уже заявила о готовности передать Киеву технологии производства вакцины от коронавируса.