Ранее Ляшко заявил, что Украина не собирается регистрировать российскую вакцину «Спутник V», так как она не завершила третью фазу клинических испытаний.
«В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи со всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу 10-12 лет», — заявил Кравченко.
Он напомнил, что сегодня в мире зарегистрировано восемь вакцин, и все по экстренной процедуре регистрации. При этом ни одна из них не завершила III фазу клинических испытаний в полном объеме.
Согласно данным clinicaltrials.gov:
• Pfizer-BioNTech-Fosun — завершение III фазы запланировано на январь 2023 года;
• Moderna-NIAID — завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года;
• AstraZeneca-Oxford — проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года;
• Sinovac Biotech — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года;
• Sinopharm-WIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года;
• Sinopharm-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года;
• CanSino-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, январь 2022 года;
• Sputnik V — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.
Ранее харьковское предприятие «Биолик» подало документы в Минздрав с заявлением о государственной регистрации «Спутника V» на Украине. Россия уже заявила о готовности передать Киеву технологии производства вакцины от коронавируса.