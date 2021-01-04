Киев не будет закупать российскую вакцину «Спутник V», так как видит более выгодные альтернативы. Об этом директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) Арсен Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook 3 января

Глава «Медзакупок» обвинил Степанова в ситуации с вакцинами на Украине © скриншот с видео "DumskayaTV"

По его словам, в сегменте векторных вакцин, которой является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. Так, Жумадилов отметил, что, например, AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.

Он считает, что полагаться на «государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны — это невежество, как минимум».

Тем временем 2 января сообщалось, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ может начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и «Спутник V» на территории Украины.

Клинические исследования «Спутника V» уже прошли или продолжаются в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран.