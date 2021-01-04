Ученые Билькентского университета в Турции создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд. Об этом 3 января сообщила пресс-служба учебного заведения

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

В отличие от ПЦР-тестов, действие прибора, который назвали Diagnovir, базируется не на репликации образцов, а на оптических свойствах, когда в присутствии вируса меняется цвет, а его выявление происходит с высокой вероятностью.

Отмечается, что прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство. Ученые рассчитывают, что со временем его можно будет использовать для выявления и других вирусов.