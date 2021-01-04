«Этим прибором можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд, используя образец слизистой оболочки ротовой полости», — говорится в сообщении.
В отличие от ПЦР-тестов, действие прибора, который назвали Diagnovir, базируется не на репликации образцов, а на оптических свойствах, когда в присутствии вируса меняется цвет, а его выявление происходит с высокой вероятностью.
Отмечается, что прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.
Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство. Ученые рассчитывают, что со временем его можно будет использовать для выявления и других вирусов.