Среди них:
• 400 лет со времени Хотинской битвы, в которой казаки Петра Сагайдачногов составе армии Речи Посполитой разгромили армию Османской Империи — 9 октября;
• 225 лет со времени основания в городе Умань дендрологического парка «Софиевка»;
• 200 лет со времени основания Николаевской астрономической обсерватории;
• 150 лет со дня рождения Леси Украинки - 1 августа;
• 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова - 15 мая;
• 100 лет со времени создания Млиевской опытной станции садоводства;
• 100 лет со дня основания государственного степного заповедника «Аскания-Нова»;
• 100 лет со дня основания Луганского национального университета имени Тараса Шевченко — 1 марта;
• 100 лет со дня основания Одесского национального экономического университета — 16 мая;
• 100 лет со дня основания гидрометеорологической службы УССР — 19 ноября;
• 85 лет со дня основания футбольного клуба «Шахтер» — 24 мая;
• 80-я годовщина с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру — 24 сентября День Памяти;
• 30 лет с момента объявления независимости Украины — 24 августа;
• 25 лет со дня ввода в обращение национальной денежной единицы — гривны — 2 сентября;
• 25 лет со дня принятия современной Конституции Украины — 28 июня.