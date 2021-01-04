Telegram-канал Украина.ру составил список юбилейных дат, которые Украины отметит в 2021 году

Астролог назвала самые опасные даты в 2020 году © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк них:

• 400 лет со времени Хотинской битвы, в которой казаки Петра Сагайдачногов составе армии Речи Посполитой разгромили армию Османской Империи — 9 октября;

• 225 лет со времени основания в городе Умань дендрологического парка «Софиевка»;

• 200 лет со времени основания Николаевской астрономической обсерватории;

• 150 лет со дня рождения Леси Украинки - 1 августа;

• 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова - 15 мая;

• 100 лет со времени создания Млиевской опытной станции садоводства;

• 100 лет со дня основания государственного степного заповедника «Аскания-Нова»;

• 100 лет со дня основания Луганского национального университета имени Тараса Шевченко — 1 марта;

• 100 лет со дня основания Одесского национального экономического университета — 16 мая;

• 100 лет со дня основания гидрометеорологической службы УССР — 19 ноября;

• 85 лет со дня основания футбольного клуба «Шахтер» — 24 мая;

• 80-я годовщина с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру — 24 сентября День Памяти;

• 30 лет с момента объявления независимости Украины — 24 августа;

• 25 лет со дня ввода в обращение национальной денежной единицы — гривны — 2 сентября;

• 25 лет со дня принятия современной Конституции Украины — 28 июня.