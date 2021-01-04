«Теоретически тут сделать можно очень много, учитывая языковое единство обеих политических наций. Но мы же понимаем, что финансовый сектор Кремля не заинтересован в подобной благотворительности. Достаточно выслушать мнение по поводу политики этого сектора, высказываемое представителями российской патриотической оппозиции. Тут, можно сказать, на своих денег нет, тем более их не будет на иностранных агентов. По крайней мере, до тех пор, пока при власти находится эта команда», — сказал Видеманн.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.