«Мы видим, что Тихановская — человек совершенно случайный, еще вчера жаривший котлеты. Таких как она — легион. Сойдет с дистанции она — появится кто-то из мывших вчера полы или штопавших носки. Насчет «серьезных кандидатов» мне сказать сложно. Лично мне симпатичен Алексей Дзермант — взвешенный интеллектуал, патриот Беларуси, знающий историю страны и мира. Но у него нет за спиной никого из сильных мира сего, и дадут ли ему встать у руля (особенно после его тактических заигрываний с Москвой) — большой вопрос», — сказал Видеманн.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.