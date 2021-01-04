Писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру 3 января рассказал, кто может стать главной фигурой прозападной оппозиции в Белоруссии после лидера оппозиции Светланы Тихановской

Владимир Видеманн о пользе COVID-19 и возможном крахе глобализма © из личного архива Владимира Видеманна Алексей Дзермант — взвешенный интеллектуал, патриот Беларуси, знающий историю страны и мира. Но у него нет за спиной никого из сильных мира сего, и дадут ли ему встать у руля (особенно после его тактических заигрываний с Москвой) — большой вопрос», — сказал Видеманн.

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