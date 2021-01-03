Глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов 3 января в своем Facebook обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия

Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом © Facebook, Максим Степанов

Руководитель «Медицинских закупок» добавил, что с весны по сегодняшний день властям следовало подписать по меньшей мере 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанным по разным технологиям.

Также, по мнению Жумадилова, Минздрав обязан был прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, стали бы основанием для отказа от препарата.

«Что мы имели взамен. Только 10 декабря Минздрав уполномочило ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировала о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром», — написал глава госпредприятия.

Он также поделился, что 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, обвинив в этом «Медицинские закупки Украины», которые требовали банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов заверил, что это стандартная процедура.

После этого глава правительства Денис Шмыгаль поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздрав, а глава министерства Степанов в тот же день заявил, что все действия по закупке вакцины должны быть согласованы с его ведомством.

«То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва», — написал Жумадилов, добавив, что производитель сразу же сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор «Медзакупок» считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

«Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика», — написал Жумадилов.

Он также заявил, что на сегодня Украина могла иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один.

«С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации — подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры… я не планирую», — резюмировал глава ГП.

Ранее «Медицинские закупки Украины» заключили контракт с ЧАО «Лекхим» на поставку китайской вакцины CoronaVac в два этапа — 700 тысяч доз до 31 марта и более 1,2 миллионов доз не позднее 31 мая 2021 года.