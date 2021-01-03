Добычей домушников стали почти $40 тысяч, около 10 тысяч гривен, золотые изделия и документы. Воры унесли с собой договор на покупку автомобиля Range Rover и личные рабочие бумаги с нынешней работы Гламаздина, подтверждающие трудовые отношения с «Нафтогазом».
По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже с проникновением, повлекшей значительный ущерб. Если воров поймают, за совершение этого преступления им грозит до 6 лет тюрьмы.
Вадим Гламаздин известен на топливно-энергетическом рынке как правительственный лоббист продления санкций против российского «Северного потока — 2». По данным The Wall Street Journal, Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко искали уязвимые места в проекте российского газопровода. С американской стороны им содействовал лоббист Дэниел Вадич. Также с украинскими лоббистами контактировали сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джина Шахин.