Воры проникли в квартиру бывшего замминистра Кабмина, уполномоченного «Нафтогаза» по работе с органами госвласти Вадима Гламаздина, пока он находился в отъезде. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе полиции

«Воры и мерзавцы»: политолог охарактеризовал президентов Украины © Нина Зотина

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже с проникновением, повлекшей значительный ущерб. Если воров поймают, за совершение этого преступления им грозит до 6 лет тюрьмы.

Вадим Гламаздин известен на топливно-энергетическом рынке как правительственный лоббист продления санкций против российского «Северного потока — 2». По данным The Wall Street Journal, Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко искали уязвимые места в проекте российского газопровода. С американской стороны им содействовал лоббист Дэниел Вадич. Также с украинскими лоббистами контактировали сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джина Шахин.