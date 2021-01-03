Известного американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали 2 января после подтверждения у него коронавируса. Об этом сообщает CNN

Коронавирус убил почти 19 тысяч украинцев © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Его лечат в медицинском центре Седарс-Синай.

У Кинга диабет и больное сердце. Кроме того, в 2017 году он прошел курс лечения от рака.

«Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он также борется, он чемпион», — сказал источник издания.

Ларри Кинг известен своей работой на CNN в период с 1985 по 2010 год. Он брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем ток-шоу Larry King Live. С июля 2012 года он ведет программу Larry King Now на веб-сайте Hulu и на канале RT America.