Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.
«Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.
Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.
В августе прошлого года сообщалось, что бывший супруг Лолиты — Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.