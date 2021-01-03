Эстрадная певица Лолита Милявская в эфире шоу «Новогодняя Маска» на НТВ призналась, что вышла замуж. Об этом сообщил 2 января «Московский комсомолец»

«Ё-моё! 30 лет!»: рыжий из «Иванушек» показал, как Лолита на самом деле поет © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.

«Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.

Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.

В августе прошлого года сообщалось, что бывший супруг Лолиты — Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.