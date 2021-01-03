«Ё-моё! 30 лет!»: рыжий из «Иванушек» показал, как Лолита на самом деле поет
«Ё-моё! 30 лет!»: рыжий из «Иванушек» показал, как Лолита на самом деле поет
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.

«Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.

Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.

В августе прошлого года сообщалось, что бывший супруг Лолиты — Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.