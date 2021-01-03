Трое россиян и гражданин Украины заверили, что мирно шли на своей яхте мимо берегов государства.
«Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали… Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили», — сказал командир судна Димитрий Димитриади.
Бодряга рассказал, что в одну из ночей плена их держали связанными и обездвиженными 12 часов. При этом вплоть до посадки в самолет в Россию они не знали, куда их везут.
Накануне член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что троих россиян и украинца, которых пленили в Ливии несколько недель назад, удалось освободить и посадить на самолет, летевший в московский аэропорт Шереметьево. Он также сообщил, что у яхты, на которой шли моряки, закончилась солярка. В связи с этим они решили дозаправиться в Ливии, где их арестовали.
Министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммад Сияла заверил, что россиян и украинца не похищали, а арестовали за то, что те заплыли в ливийские воды. Сияла предположил, что моряки заблудились.