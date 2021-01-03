Похищенные в Ливии российские моряки, которые были освобождены и вернулись домой в ночь на 3 января, не понимали, за что их захватили и держали в плену. Об этом рассказал один из них Виктор Бодряга, передает РИА Новости

Ливия, Россия и Запад. Кто за что в ответе? © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали… Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили», — сказал командир судна Димитрий Димитриади.

Бодряга рассказал, что в одну из ночей плена их держали связанными и обездвиженными 12 часов. При этом вплоть до посадки в самолет в Россию они не знали, куда их везут.

Накануне член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что троих россиян и украинца, которых пленили в Ливии несколько недель назад, удалось освободить и посадить на самолет, летевший в московский аэропорт Шереметьево. Он также сообщил, что у яхты, на которой шли моряки, закончилась солярка. В связи с этим они решили дозаправиться в Ливии, где их арестовали.

Министр иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммад Сияла заверил, что россиян и украинца не похищали, а арестовали за то, что те заплыли в ливийские воды. Сияла предположил, что моряки заблудились.