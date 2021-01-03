Команда президента Владимира Зеленского проводит еще более жесткий курс, чем правительство экс-президента Петра Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политтехнолог Сергей Слободчук

По словам эксперта, курс Зе-команды можно описать термином «неолиберализм»: государство будет уходить из экономики, оставляя за собой лишь некоторые регуляторные функции, не будет государственных компаний, всё будет приватизировано.

При этом, отметил Слободчук, возникает вопрос: способно ли такое государство, у которого нет монополии на силу, выполнять роль регулятора?

«Вот смотрите, сразу после местных выборов Зеленский и компания заговорили о локдауне. В ответ мэр Львова и еще ряд градоначальников прямым текстом вальяжно послали Киев… играть на рояле. А сможет ли такое государство собирать налоги?» — добавил эксперт.

Поэтому неудивительно, что премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что через 15 лет пенсий не будет, «потому как не из чего будет платить», пояснил Слободчук.

Полностью интервью можно прочитать здесь.