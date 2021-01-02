Увеличение минимальной пенсии в новом году ждет людей в возрасте от 65 лет, имеющих полный стаж. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила в интервью Радио Свобода 2 января

Министр заявила, что, согласно подсчетам, повышение пенсии коснется 2,2 миллиона человек.

«Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины — 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2 тысячи гривен, так она будет повышена на 400 грн. Это будет 2,4 тыс. У кого 2,1 тыс., значит, на 300», — рассказала Лазебная.

Министр добавила, что уже в январе пенсионеров, подпадающих под эту категорию, ждет этот «приятный сюрприз».

Глава комитета Рады объяснил, почему украинцам не видать европейских пенсий © Facebook, Danil Getmantsev

В госбюджете Украины на 2021 год запланировано сокращение расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн. Однако министр финансов Сергей Марченко заявил, что средств в госбюджете для выплат пенсий будет достаточно.