В Ровенской области на станции Радивилов на ходу загорелся поезд, следующий по маршруту Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Об этом сообщили на странице Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 2 января

О возгорании стало известно утром. Спасатели установили, что загорелся кузов второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов © Национальная полиция Днепропетровской области

К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС. С помощью огнетушителей возгорание удалось ликвидировать и не допустить масштабного пожара.

В данный момент обстоятельства происшествия уточняются.

На фото видно, что загорелся электровоз серии ВЛ80. Такие локомотивы производились в СССР в 60-90-х годах.