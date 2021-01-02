О возгорании стало известно утром. Спасатели установили, что загорелся кузов второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.
В 12 вагонах электропоезда находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Людей эвакуировали сотрудники полиции совместно с работниками железной дороги.
К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС. С помощью огнетушителей возгорание удалось ликвидировать и не допустить масштабного пожара.
В данный момент обстоятельства происшествия уточняются.
На фото видно, что загорелся электровоз серии ВЛ80. Такие локомотивы производились в СССР в 60-90-х годах.