Представители народной милиции Донецкой народной республики заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сможет заявить в Донецке о достижении мира в Донбассе, если Украина выполнит Минские соглашения. Соответствующее обращение разместили на сайте ведомства 2 января

Таким образом в ДНР прокомментировали новогоднее обращение украинского президента.

Урок пропагандистского лицемерия. О новогоднем выступлении Зеленского © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы Вас пригласим в Донецк», — заявили в Народной милиции ДНР.

Также в ведомстве отметили, что в крымской Ялте все пляжи галечные, поэтому порисовать на них не удастся, но при желании это можно сделать в украинском поселке Ялта под Мариуполем.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских соглашений в той очередности, в которой их приняли в 2015 году, на сегодняшний день невозможно.