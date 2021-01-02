Таким образом в ДНР прокомментировали новогоднее обращение украинского президента.
В нем Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса и заявил, что хочет сказать о наступлении мира, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».
«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы Вас пригласим в Донецк», — заявили в Народной милиции ДНР.
Также в ведомстве отметили, что в крымской Ялте все пляжи галечные, поэтому порисовать на них не удастся, но при желании это можно сделать в украинском поселке Ялта под Мариуполем.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских соглашений в той очередности, в которой их приняли в 2015 году, на сегодняшний день невозможно.