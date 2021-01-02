Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили аудиторию с наступлением Нового года. Видео размещено 2 января в общем Instagram-аккаунте Ломаченко и Усика

Оба спортсмена отметили, что год был непростым, и призвали научиться ценить истинные радости в жизни.

«Вот и закончился 2020 год. Пусть он и не был самым простым — любые трудности можно преодолеть. Давайте ценить хорошие моменты нашей жизни и делать больше добрых дел. Да хранит вас Бог! С Новым годом!» — сказал Ломаченко.

«Всем мира, добра, любви. Друзья, радуйтесь малому и получите великое! С Новым годом и с Рождеством Христовым! — поздравил подписчиков Усик.

Он посоветовал находить моменты для счастья и улыбок — для этого, сказал Усик, нужно проводить время со своей семьёй.

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images Василий Ломаченко уступил по очкам американскому боксеру Теофимо Лопесу, потеряв свои титулы в лёгком весе. После этого в соцсетях его стали травить соотечественники-националисты.

Спортсмен настроен на реванш, если эту встречу не удастся организовать, Ломаченко готов сразиться с боксером-левшой Джервонтой Дэвисом.

Ранее оба титулованных боксера попали в базу украинского сайта «Миротворец» после съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».