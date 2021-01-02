«Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», — сообщила дочь актера Ирина Коренева.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе ГИТИСа он получил роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», который принес ему всесоюзную известность.
В 1961 году Коренев присоединился к труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), был ведущим актером театра. Занимался преподавательской деятельностью. В 1998 году получил звание народного артиста России.
Среди спектаклей, в которых сыграл актер — «Прощание в июне», «Сирано де Бержерак», «Стакан воды», «Хлестаков», «Собачье сердце». Кроме того, Коренев продолжал сниматься в кино, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах — «Дети Дон-Кихота», «Дорога в ад», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Дети Арбата» и других.