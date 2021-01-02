Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", на 81-м году жизни скончался от осложнений COVID-19. Об этом 2 января сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь артиста

«Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», — сообщила дочь актера Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе ГИТИСа он получил роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», который принес ему всесоюзную известность.

Умер актер Валентин Гафт © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Среди спектаклей, в которых сыграл актер — «Прощание в июне», «Сирано де Бержерак», «Стакан воды», «Хлестаков», «Собачье сердце». Кроме того, Коренев продолжал сниматься в кино, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах — «Дети Дон-Кихота», «Дорога в ад», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Дети Арбата» и других.