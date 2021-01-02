По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, из состава Украины из-за политической обстановки в стране могут выйти юго-восточные области. Об этом Аксенов заявил Вконтакте 1 января

Так политик отреагировал на шествие в Киеве националистов, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни», — написал Аксенов в соцсети.

Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению главы Крыма, Киев делает все возможное, «чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».

Также, по словам Аксенова, исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью Русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой, а бандеровщина отправится на свалку истории.