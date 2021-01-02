Украинские военные в нарушение дополнительных мер о перемирии размещают вооружения и бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, передают РИА Новости 2 января

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказал журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Он сообщил, что 1 января подразделения Народной милиции заметили украинскую бронетехнику в районе города Попасная и села Крымское.

Год после «нормандского саммита» в Париже: что ждет Донбасс © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201231/1030163678.htmlукраинские силовики около 250 раз открывали огонь по территории ЛНР, украинские силовики около 250 раз открывали огонь по территории ЛНР,

Согласно данным представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня, в 2020 году в результате обстрелов ВСУ погибли 13 сотрудников народной милиции ЛНР, 8 ополченцев получили ранения разной степени тяжести. В ЛНР было повреждено и разрушено около 300 строений.