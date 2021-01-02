Бывшая и. о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун, прославившаяся советами в Facebook, опубликовала последний пост на своей странице. Об этом она сообщила в Facebook 1 января

Супрун пожелала украинцам не терять здравый смысл и попрощалась с ними. Проиллюстрировала она запись изображением неба и поля в цветах флага Украины с надписью The End.

«В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: украинцы — непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромиссы со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, словно этого больше не от кого ожидать», — написала она.

«Мочи Манту». Как Ульяна Супрун обиделась на журналиста Андрея Манчука © Facebook, Андрей Манчук

Ульяна Супрун родилась и работала в США, с 2013 года переехала на Украину, участвовала в Майдане. В 2016 году указом Петра Порошенко получила гражданство Украины. С 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения.

При ней на Украине стартовала реформа, по сути, означающая отказ от бесплатной медицины. В ее рамках закрываются медучреждения в малых населенных пунктах, сокращается количество медработников.

Также Супрун прославилась неоднозначными советами, которыми щедро делилась в сети Facebook — в частности, настаивала на «декоммунизации» аптечки.