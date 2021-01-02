Ранее в новогоднем обращении к гражданам Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с просьбой «перевести стрелки назад» и «быть с Украиной». Он добавил, что хочет на песке пляжа в Ялте написать, что Крым — это Украина.

По мнению Пушкова, украинского президента «потянуло на новогоднюю романтику».

«Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак. В который раз, впрочем», — отметил политик.

В 2021 году Украина сделает Крым «адской» темой для России — Кулеба
В 2021 году Украина сделает Крым «адской» темой для России — Кулеба
© РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.

При этом Украина перекрыла обеспечивавший полуостров пресной водой Северо-Крымский канал, идущий от Днепра.

В 2020 году Зеленский инициировал создание «Крымской платформы» для оказания давления на Россию в вопросе Крыма. Саммит участников платформы запланирован на май 2021 года.

 