Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял желание президента Украины Владимира Зеленского написать «Крым — это Украина» на пляже Ялты и указал на допущенную им ошибку. Запись он опубликовал в Telegram 1 января

Ранее в новогоднем обращении к гражданам Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с просьбой «перевести стрелки назад» и «быть с Украиной». Он добавил, что хочет на песке пляжа в Ялте написать, что Крым — это Украина.

По мнению Пушкова, украинского президента «потянуло на новогоднюю романтику».

«Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак. В который раз, впрочем», — отметил политик.

В 2021 году Украина сделает Крым «адской» темой для России — Кулеба © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

При этом Украина перекрыла обеспечивавший полуостров пресной водой Северо-Крымский канал, идущий от Днепра.

В 2020 году Зеленский инициировал создание «Крымской платформы» для оказания давления на Россию в вопросе Крыма. Саммит участников платформы запланирован на май 2021 года.