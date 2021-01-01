По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов президентских выборов США и победы Джо Байдена, сообщает CNN 1 января со ссылкой на заявления двух конгрессменов-республиканцев

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

Ранее американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января. Об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты.

Возражение хотя бы одного сенатора и одновременно одного члена палаты представителей меняют ход заседания.

В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения.

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Последний победу Байдена не признает.

Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.