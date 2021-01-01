По оценкам телеканала, их голоса не изменят итогов выборов, однако могут задержать на несколько часов «неизбежное утверждение» Байдена в качестве главы государства.
Ранее американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января. Об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты.
Возражение хотя бы одного сенатора и одновременно одного члена палаты представителей меняют ход заседания.
В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения.
По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Последний победу Байдена не признает.
Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.