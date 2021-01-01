Подача горячей воды в дома жителей курортной Евпатории на западе Крыма возобновлена, сообщил глава администрации города Роман Тихончук. Его слова приводит «Интерфакс» 1 января

«Как и обещали людям, 28 декабря начали пусконаладочные работы. Сейчас Евпатория с горячим централизованным снабжением», — приводит агентство слова сити-менеджера.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Горячую воду временно отключили в Евпатории в конце ноября ради экономии из-за засушливого периода.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками.

В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

До воссоединения Крыма с Россией более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла после референдума 2014 года.

Водная блокада Крыма: как противостоят гуманитарной агрессии Украины © скриншот видео Украина.ру (источник - Ruptly)

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.