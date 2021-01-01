«Как и обещали людям, 28 декабря начали пусконаладочные работы. Сейчас Евпатория с горячим централизованным снабжением», — приводит агентство слова сити-менеджера.
Введение новых ограничений в Евпатории пока не обсуждается.
Горячую воду временно отключили в Евпатории в конце ноября ради экономии из-за засушливого периода.
Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м.
В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками.
В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.
До воссоединения Крыма с Россией более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла после референдума 2014 года.
Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.
Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.