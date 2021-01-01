«По итогам года "Энергоатом" получит около 7,6 млрд грн ущерба. Но они только на бумаге. Это не означает, что у компании нет денег и она не может нормально работать. Убытки — из-за долгов перед компанией», — говорится в сообщении.
При этом принятое 28 декабря решение Кабинета министров о финансировании «Энергоатома» проблем компании не решит, ведь даже при условии полной оплаты поставленной электроэнергии дефицит НАЭК только за первый квартал 2020 составит 4 млрд грн.
На сегодняшний день диспетчер энергорынка «Укрэнерго» и госпредприятие «Гарантированный покупатель», которые работают с июля 2019 года, должны «Энергоатому» около 12 млрд грн. Еще столько же долгов перед НАЭК участники рынка накопили до указанной даты, что суммарно составляет 24 млрд грн.
Ранее сообщалось, что правительство Украины намерено поднять стоимость электроэнергии для населения в 2021 году вдвое.
Как заявили в Минэнерго, сейчас украинцы платят за электричество ниже его себестоимости.