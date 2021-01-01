В управленческом аппарате украинского монополиста НАЭК «Энергоатом» заявили, что по итогам 2020 компания ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка, по сравнению с чистой прибылью по итогам 2019 году в размере 4 млрд грн

«По итогам года "Энергоатом" получит около 7,6 млрд грн ущерба. Но они только на бумаге. Это не означает, что у компании нет денег и она не может нормально работать. Убытки — из-за долгов перед компанией», — говорится в сообщении.

Правительство планирует резко поднять цены на электричество для украинцев © Украина.ру/Стрингер

На сегодняшний день диспетчер энергорынка «Укрэнерго» и госпредприятие «Гарантированный покупатель», которые работают с июля 2019 года, должны «Энергоатому» около 12 млрд грн. Еще столько же долгов перед НАЭК участники рынка накопили до указанной даты, что суммарно составляет 24 млрд грн.

Ранее сообщалось, что правительство Украины намерено поднять стоимость электроэнергии для населения в 2021 году вдвое.

Как заявили в Минэнерго, сейчас украинцы платят за электричество ниже его себестоимости.