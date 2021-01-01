Председательство в уставных органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с января 2021 года перешло от Белоруссии к Казахстану, сообщает «Интерфакс» 1 января

ЕАЭС на карантине. Партнёры по евразийской интеграции самоизолировались © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев ранее обещал в январе 2021 года направить обращение к главам государств ЕАЭС, в котором будут обозначены приоритеты председательства республики в Союзе.

«Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», — приводит агентство слова Токаева.

Последний также заявил, что его официальное обращение по этому вопросу будет направлено коллегам в начале января 2021 года.

Война в Карабахе, протесты в Белоруссии и кризис в Киргизии только усилят интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, отмечал ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук.

По его словам, Евразийская интеграция важна для постсоветских государств, которые в ней участвуют, поскольку без нее они были бы более уязвимы для внешнего вмешательства.

Евразийская интеграция укрепляет суверенитет ее участников и снижает риски глобализации, столь очевидные после кризиса 2008-2009 годов, подчеркнул эксперт.