Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее обещал в январе 2021 года направить обращение к главам государств ЕАЭС, в котором будут обозначены приоритеты председательства республики в Союзе.
«Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», — приводит агентство слова Токаева.
Последний также заявил, что его официальное обращение по этому вопросу будет направлено коллегам в начале января 2021 года.
Война в Карабахе, протесты в Белоруссии и кризис в Киргизии только усилят интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, отмечал ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук.
По его словам, Евразийская интеграция важна для постсоветских государств, которые в ней участвуют, поскольку без нее они были бы более уязвимы для внешнего вмешательства.
Евразийская интеграция укрепляет суверенитет ее участников и снижает риски глобализации, столь очевидные после кризиса 2008-2009 годов, подчеркнул эксперт.