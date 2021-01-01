Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты, сообщило министерство жилищно-коммунального хозяйства республики

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«В настоящее время проводится работа по разработке инвестиционного проекта с целью включения мероприятия "Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым" в ФЦП», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.

Министерство ЖКХ Крыма также сообщило, что производительность одной из станций составит 20 000 кубометров питьевой воды в сутки.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, республика привлечет международную компанию для внедрения технологий опреснения воды.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма. Киев, по его словам, приложит все усилия для того, чтобы запретить иностранным компаниям работать на полуострове.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла после крымского референдума 2014 года и воссоединения крымчан с Россией.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.