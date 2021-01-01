Министерство энергетики Украины готовится повысить тарифы на электроэнергию для населения в 2021 году, одномоментно тарифы могут вырасти вдвое, сообщили в пресс-службе ведомства

В частности, предлагается поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас она составляет около 2,1 грн за каждый кВт/час, что почти вдвое больше средней цены на электричество — 1,1 грн за кВт/час.

Также рассматривается вариант, согласно которому на начальном этапе отменят только льготный тариф на первые 100 кВт/час в месяц, по которому домохозяйства платят по 0,9 грн.

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Еще одно предложение правительства — повысить все тарифы пока только на 30%, средняя стоимость электроэнергии вырастет до 1,4 грн за каждый кВт*час.

Однако чиновники заявляют, что проблему это не решит, поскольку украинцы будут платить за электричество меньше себестоимости.

В 2021 году на Украине стоимость всех коммунальных услуг вырастет до 30%, жителям страны придется ежемесячно дополнительно выкладывать от 300 грн в теплое время года и до 700 грн в отопительный сезон.