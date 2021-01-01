Проблема радикального ислама в бывших советских республиках за минувший год только усилилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

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«Сторонники Аль-Каиды* и Талибана* будут приезжать на заработки в Россию или вербовать среди трудовых мигрантов новых адептов. Все это будет большой проблемой нашей страны в обозримой перспективе. Не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшие пять-десять лет. Нам предстоят тяжелые времена, связанные с противостоянием этой террористической угрозе», — объяснил эксперт.

Это необязательно будут халифаты или эмираты, крупные образования по примеру ИГ. Но атаки одиноких волков не менее опасны для общества, чем крупные банды боевиков, воевавшие в Сирии или Ираке, добавил Андрей Серенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

*Деятельность организации запрещена в России