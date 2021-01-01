По его словам, это то, с чем придется иметь дело России и российскому обществу, потому что мода на радикальный ислам, к сожалению, в мусульманских молодежных группах никуда не девается, мода на джихадизм не исчезает.
«Сторонники Аль-Каиды* и Талибана* будут приезжать на заработки в Россию или вербовать среди трудовых мигрантов новых адептов. Все это будет большой проблемой нашей страны в обозримой перспективе. Не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшие пять-десять лет. Нам предстоят тяжелые времена, связанные с противостоянием этой террористической угрозе», — объяснил эксперт.
Это необязательно будут халифаты или эмираты, крупные образования по примеру ИГ. Но атаки одиноких волков не менее опасны для общества, чем крупные банды боевиков, воевавшие в Сирии или Ираке, добавил Андрей Серенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в России