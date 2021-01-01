2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается
2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается
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По его словам, это то, с чем придется иметь дело России и российскому обществу, потому что мода на радикальный ислам, к сожалению, в мусульманских молодежных группах никуда не девается, мода на джихадизм не исчезает.

«Сторонники Аль-Каиды* и Талибана* будут приезжать на заработки в Россию или вербовать среди трудовых мигрантов новых адептов. Все это будет большой проблемой нашей страны в обозримой перспективе. Не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшие пять-десять лет. Нам предстоят тяжелые времена, связанные с противостоянием этой террористической угрозе», — объяснил эксперт.

Это необязательно будут халифаты или эмираты, крупные образования по примеру ИГ. Но атаки одиноких волков не менее опасны для общества, чем крупные банды боевиков, воевавшие в Сирии или Ираке, добавил Андрей Серенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

*Деятельность организации запрещена в России

 

 