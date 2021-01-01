2020 год был годом не только пандемии ковида, но и годом окончательного распада Советского Союза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Год погромов и выборов: 2020-й в фотографиях © REUTERS, Stephane Mahe «Можно говорить, что постсоветское пространство, которое было ментальным эгрегором СССР, прекращает свое существование. Это завершающий этап распада СССР», — сказал эксперт. России нужно привыкать жить в этой реальности, потому что Россия оказалась в плену мифов о том, что можно сохранить некое подобие СССР, строить интеграционные модели на постсоветском пространстве, считает Андрей Серенко. Полностью интервью можно прочитать здесь.