По его словам, то проявляется и в смене элиты, и в смене поколений в постсоветских обществах, и в смене геополитической ориентации, которой придерживаются элиты постсоветских республик.
«Можно говорить, что постсоветское пространство, которое было ментальным эгрегором СССР, прекращает свое существование. Это завершающий этап распада СССР», — сказал эксперт.
России нужно привыкать жить в этой реальности, потому что Россия оказалась в плену мифов о том, что можно сохранить некое подобие СССР, строить интеграционные модели на постсоветском пространстве, считает Андрей Серенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.