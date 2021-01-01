Национальный фонд Казахстана работает непрозрачно, и в последние годы, а особенно в уходящем году, было израсходовано много средств на поддержание крупного бизнеса, связанного с правящими элитами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Талгат Мамырайымов

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это может полностью делегитимизировать власть правящей элиты, чем могут воспользоваться контрэлиты и захватить власть.

«Тем более что народ уже находится на взводе: пандемия полностью сняла все вопросы по поводу доверия к власти и того, возможно ли, чтобы правящая элита как-то реабилитировалась. Народ потерял веру после того, как власть себя вела во время пандемии и справлялась с экономическим кризисом, который повлек за собой коронавирус», — считает эксперт.

Кризис в Казахстане стал результатом не только пандемии, но и падения мировых цен на нефть, добавил Талгат Мамырайымов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.