По его словам, Это может потом серьезно сказаться не только на внутриэлитном климате, но и вообще на политическом климате, если одна из конкурирующих группировок, например из контрэлит, узнает всю информацию о состоянии ресурсов Национального фонда и обнародует эти сведения.
Это может полностью делегитимизировать власть правящей элиты, чем могут воспользоваться контрэлиты и захватить власть.
«Тем более что народ уже находится на взводе: пандемия полностью сняла все вопросы по поводу доверия к власти и того, возможно ли, чтобы правящая элита как-то реабилитировалась. Народ потерял веру после того, как власть себя вела во время пандемии и справлялась с экономическим кризисом, который повлек за собой коронавирус», — считает эксперт.
Кризис в Казахстане стал результатом не только пандемии, но и падения мировых цен на нефть, добавил Талгат Мамырайымов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.