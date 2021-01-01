Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины
Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, Это может потом серьезно сказаться не только на внутриэлитном климате, но и вообще на политическом климате, если одна из конкурирующих группировок, например из контрэлит, узнает всю информацию о состоянии ресурсов Национального фонда и обнародует эти сведения.

Это может полностью делегитимизировать власть правящей элиты, чем могут воспользоваться контрэлиты и захватить власть.

«Тем более что народ уже находится на взводе: пандемия полностью сняла все вопросы по поводу доверия к власти и того, возможно ли, чтобы правящая элита как-то реабилитировалась. Народ потерял веру после того, как власть себя вела во время пандемии и справлялась с экономическим кризисом, который повлек за собой коронавирус», — считает эксперт.

Кризис в Казахстане стал результатом не только пандемии, но и падения мировых цен на нефть, добавил Талгат Мамырайымов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 