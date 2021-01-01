По его словам, Дарига Назарбаева возвращается в большую политику, чтобы стать частью «коллективного» преемника своего отца.
Касым-Жомарт Токаев может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана. Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем генсекретаря ООН.
«Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева. Собственно, именно из-за этого международного багажа Назарбаев и сделал Токаева президентом», — считает Талгат Мамырайымов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Выборы в мажилис парламента Казахстана состоятся 10 января 2021 года.