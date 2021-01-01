Окончательными преемниками Нурсултана Назарбаева станут его родственники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Талгат Мамырайымов

Грозин объяснил, почему американские инвестиции не спасут Казахстан от майдана © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Дарига Назарбаева возвращается в большую политику, чтобы стать частью «коллективного» преемника своего отца.

Касым-Жомарт Токаев может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана. Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем генсекретаря ООН.

«Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева. Собственно, именно из-за этого международного багажа Назарбаев и сделал Токаева президентом», — считает Талгат Мамырайымов.

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Выборы в мажилис парламента Казахстана состоятся 10 января 2021 года.