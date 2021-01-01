Российская вакцина намного более выгодна для Украины, уверен политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Совершенно же понятно, что вариант, который был предложен с российской вакциной, в том числе и с производством, с локализацией производства на территории Украины, — он более выгоден. Потому что вакцина, которая испытывается на американцах, — это не то, что вакцина, которая изготавливалась для тех, кто живет на постсоветском пространстве. То есть наша вакцина более адекватна с точки зрения иммунного ответа, есть генная память», — отметил эксперт.

Баширов: На Украине будут бороться за отставку Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если вы будете ориентироваться на вакцину, которая называется Moderna, то вам нужно ее перевозить при температуре —80. И там нужно 5 или 6 уколов. Наша вакцина хранится при гораздо более «теплых» температурах, и для ее перевозки не нужны дорогостоящие рефрижераторы. Нашу вакцину же недавно привезли в Аргентину на обычном самолете. То есть это кофр, каждая упаковка с термометром, но это просто обычный кофр — в таких рыбу возят», — рассказал он.

Он уверен, что на Украине продолжатся локдауны, тогда как в России и Белоруссии благодаря вакцине ситуация выправится.

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