От огня ВСУ в минувшем году погибли 13 сотрудников народной милиции ЛНР. Об этом 31 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по координации контролю (СЦКК) режима прекращения огня

Пять политических итогов 2020 года на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всего украинские силовики около 250 раз открывали огонь по территории ЛНР, выпустив при этом около двух тысяч боеприпасов.

В результате обстрелов с украинской стороны в ЛНР получили повреждения и были разрушены более 300 строений.

«Обстрелам также подвергались патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и технические средства мониторинга», — заявил представитель ЛНР в СЦКК.

Кроме того, Народная милиция ЛНР накануне зафиксировала присутствие девяти военнослужащих на позициях у поселка Золотое, где в октябре 2019 года произошло разведение сил.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.