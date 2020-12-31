Отношения с США при президенте Джо Байдене станут для Украины не «рок-н-роллом», а пляской святого Витта. Об этом в комментарии РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Монолог под елочку. Как президенты Украины обращались к народу © CC0, Pixabay Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на динамические и драйвовые отношения с США после прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

Кулеба надеется, что новый период отношений между двумя странами станет рок-н-роллом.

«Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не "рок-н-роллом", а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — утверждает депутат Елена Панина.

Люди, подверженные этому психическому расстройству в средние века, совершали хаотические движения и падали замертво, напомнила политик.

Елена Панина выразила надежду, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому она пожелала счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством.