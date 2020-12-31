По его словам, в Белоруссии сыграл не только политический фактор, но и фактор ментальный, потому что часть белорусского народа фактически стала на сторону противников Российской Федерации и вообще Русского мира, то есть они идентифицировали себя как «змагары», «литвины», как представители западной цивилизации.
«Ситуация с Белоруссией очень непростая во всех смыслах, потому что усиление вот этих прозападных настроений, дискредитация власти, метания Лукашенко, его непоследовательность — все это в совокупности является очень серьезным фактором подрыва и национальной безопасности России, и возможности развития интеграционных структур», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.