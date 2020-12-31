«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске, выдвижение делегатов началось во вторник. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек.
На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.