Всебелорусское собрание не уполномочено и не будет менять никакие конституционные нормы. Об этом на встрече с представителями коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство Sputnik Беларусь 31 декабря

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