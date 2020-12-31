Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович уличил в обмане президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «112 Украина»

Рабинович припомнил главе государства его слова о том, что он «не лох», и пояснил, что «лохи» — это все те, кто поддержал Зеленского, в том числе и сам депутат.

«Вот я — лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — отметил политик.

Он также добавил, что у людей, которые с обычной сцены перешли на политическую, не хватило опыта для управления страной. В пример Рабинович привел ситуацию с вакциной от COVID-19, при которой Киев отказывается приобретать российский препарат из-за политических взглядов, но другие препараты ему не предлагают.